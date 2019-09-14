Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
20:59

Линейка Mercedes-AMG пополнится новым флагманом с индексом «73»

Босс спецподразделения анонсировал скорый дебют гибрида Mercedes-AMG GT 73

© Mercedes-AMG
Руководитель Mercedes-AMG Тобиас Моерс объявил о разработке высокопроизводительной электрифицированной версии Mercedes-AMG GT 4-door Coupe. Купеобразный седан под суббрендом AMG EQ Performance станет конкурентом Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Ожидается, что новый флагман назовут GT 73.

В беседе с журналистами на Франкфуртском автосалоне Моерс подтвердил план электрификации всей линейки AMG и дал понять, что в Mercedes-Benz работают над полностью электрической версией под суббрендом Mercedes-AMG. Количество и расположение электродвигателей держится в секрете: Моерс пояснил только то, что будущие «зелёные» модели суббренда будут верны схеме с двухступенчатым редуктором. По мнению босса Mercedes-AMG, одноступенчатая передача «не отвечает требованиям по динамике».

Инсайдеры утверждают, что будущий GT 73 оснастят гибридной установкой с 4,0-литровым V8 с двойным наддувом и отдачей около 800 лошадиных сил — подобная силовая установка была заявлена для прототипа AMG GT Concept. Серийное производство GT 73 якобы запланировано на 2020 год, а позднее свет увидит полностью «зелёный» спорткар с нулевым выбросом для конкуренции с новой трёхмоторной Tesla Model S и топ-версией Porsche Taycan Turbo S.

Комментируя премьеру первого серийного электрокара Porsche, глава Mercedes-AMG заявил, что «Taycan стал новым ориентиром в сегменте» и признал, «пока эта машина устанавливает планку».

Моерс заверил, что Mercedes-AMG не собирается отказываться от бензиновых двигателей в обозримом будущем и одной из причин приверженности традиционным ДВС является звук. Пока в Штутгарте не придумали, чем заменить акустическое восприятие мощного автомобиля. Не исключено, что новые модели получат искусственно синтезированный выхлоп, как на недавно представленной линейке «сорок пятых» «Мерседесов».

Источник: WhichCar