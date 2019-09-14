Линейка Mercedes-AMG пополнится новым флагманом с индексом «73»

В беседе с журналистами на Франкфуртском автосалоне Моерс подтвердил план электрификации всей линейки AMG и дал понять, что в Mercedes-Benz работают над полностью электрической версией под суббрендом Mercedes-AMG. Количество и расположение электродвигателей держится в секрете: Моерс пояснил только то, что будущие «зелёные» модели суббренда будут верны схеме с двухступенчатым редуктором. По мнению босса Mercedes-AMG, одноступенчатая передача «не отвечает требованиям по динамике».