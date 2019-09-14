Линейка Mercedes-AMG пополнится новым флагманом с индексом «73»

В беседе с журналистами на Франкфуртском автосалоне Моерс подтвердил план электрификации всей линейки AMG и дал понять, что в Mercedes-Benz работают над полностью электрической версией под суббрендом Mercedes-AMG. Количество и расположение электродвигателей держится в секрете: Моерс пояснил только то, что будущие «зелёные» модели суббренда будут верны схеме с двухступенчатым редуктором. По мнению босса Mercedes-AMG, одноступенчатая передача «не отвечает требованиям по динамике».
Инсайдеры утверждают, что будущий GT 73 оснастят гибридной установкой с 4,0-литровым V8 с двойным наддувом и отдачей около 800 лошадиных сил — подобная силовая установка была заявлена для прототипа AMG GT Concept. Серийное производство GT 73 якобы запланировано на 2020 год, а позднее свет увидит полностью «зелёный» спорткар с нулевым выбросом для конкуренции с новой трёхмоторной Tesla Model S и топ-версией Porsche Taycan Turbo S.
Комментируя премьеру первого серийного электрокара Porsche, глава Mercedes-AMG заявил, что «Taycan стал новым ориентиром в сегменте» и признал, «пока эта машина устанавливает планку».
Моерс заверил, что Mercedes-AMG не собирается отказываться от бензиновых двигателей в обозримом будущем и одной из причин приверженности традиционным ДВС является звук. Пока в Штутгарте не придумали, чем заменить акустическое восприятие мощного автомобиля. Не исключено, что новые модели получат искусственно синтезированный выхлоп, как на недавно представленной линейке «сорок пятых» «Мерседесов».