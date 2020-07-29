Базовый Mercedes-AMG GT получил прибавку к мощности

Твин-турбо V8 объемом 4,0 литра на базовом Mercedes-AMG GT форсировали с 476 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента до 530 сил (670 Нм). Таким образом, исполнение стало мощнее исчезнувшей версии GT S, на которой мотор развивал 522 силы и 670 Нм момента.

В обновленное семейство теперь входят стартовый AMG GT, AMG GT C, AMG GT R, AMG GT R Pro и представленный в июле AMG GT Black Series. Купе «тёмной» серии оснащается модернизированным V8 c плоским коленчатым валом и двумя турбокомпрессорами, выдающим 730 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.