Базовый Mercedes-AMG GT получил прибавку к мощности

Твин-турбо V8 объемом 4,0 литра на базовом Mercedes-AMG GT форсировали с 476 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента до 530 сил (670 Нм). Таким образом, исполнение стало мощнее исчезнувшей версии GT S, на которой мотор развивал 522 силы и 670 Нм момента.
В обновленное семейство теперь входят стартовый AMG GT, AMG GT C, AMG GT R, AMG GT R Pro и представленный в июле AMG GT Black Series. Купе «тёмной» серии оснащается модернизированным V8 c плоским коленчатым валом и двумя турбокомпрессорами, выдающим 730 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.
Что касается оснащения, то в «базе» его дополнили адаптивные амортизаторы AMG Ride Control, композитные тормозные диски, задний дифференциал с электронной блокировкой, легкая литий-ионная батарея вместо свинцово-кислотной и режим движения Race, ранее доступный на GT S.
За доплату для стандартного GT теперь доступно полноуправляемое шасси, а спорткары с пакетом Dynamic Plus можно дооснастить поворотной задней осью. Также доступен стайлинг-пакет Night Edition, который включает в себя решетку радиатора, выполненную в темном хроме, затемненные фары и особые колесные диски с черными тормозными суппортами. Купе комплектуется карбоновой крышей, а родстер – черным тканевым верхом.
Предзаказ обновленных Mercedes-AMG GT уже открыт в Германии. Цены стартуют с 119 079 евро (10 миллионов рублей) за купе и от 130 679 евро (11 миллионов рублей) за родстер. У дилеров новинки появятся в ноябре. Топовый GT Black Series оценили в 335 240 евро (более 28 миллионов рублей).