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16:59

Четырёхдверный Mercedes-AMG GT 63 превратили в 900-сильного монстра

Топ-версия Mercedes-AMG GT 63 4-door Coupe стала быстрее Ferrari 812 Superfast

© Posaidon
Тюнинг-ателье Posaidon представило пакет доработок для седана Mercedes-AMG GT с 4,0-литровым мотором M178. Немецкие мотористы заменили штатные поршни, установили высокопроизводительные турбонагнетатели, перенастроили блок управления двигателем, подготовили новую систему охлаждения и выхлопа, что позволило снять с «битурбовосьмёрки» 898 сил.

Специалисты Posaidon предлагают для AMG GT 63 и AMG GT 63 S программу форсировки двигателя, аналогичную двухдверной версии AMG GT. Принципиальную разницу в настройке обеспечивает полноприводная трансмиссия 4Matic+: коробка выдерживает крутящий момент до 1200 Нм, а две ведущих оси позволяют эффективнее реализовывать мощность при старте с места.

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Седан с пакетом «начального уровня» Posaidon RS 830 с отдачей в 842 лошадиные силы (1100 Нм крутящего момента) разгоняется с 0 до 100 километров в час за 2,9 секунды и показывает максимальную скорость в 360 километров в час: столько же тратит на стартовый рывок Ferrari 812 Superfast, но максимальная скорость итальянского суперкара на 20 километров в час меньше.

Динамические характеристики седана с топовым пакетом Posaidon RS 830 + с производительностью в 898 лошадиных сил и крутящим моментом 1200 Нм держатся в секрете, зато известна цена вмешательства — 24 тысячи евро (около 1 миллиона 723 тысяч рублей по текущему курсу).

Доработки фирмы Posaidon сертифицированы немецким техническим надзором TÜV, что позволяет без опаски использовать форсированные автомобили на дорогах общего пользования.