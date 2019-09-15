Четырёхдверный Mercedes-AMG GT 63 превратили в 900-сильного монстра

Динамические характеристики седана с топовым пакетом Posaidon RS 830 + с производительностью в 898 лошадиных сил и крутящим моментом 1200 Нм держатся в секрете, зато известна цена вмешательства — 24 тысячи евро (около 1 миллиона 723 тысяч рублей по текущему курсу).

Доработки фирмы Posaidon сертифицированы немецким техническим надзором TÜV, что позволяет без опаски использовать форсированные автомобили на дорогах общего пользования.