Супергибрид Mercedes-AMG GT 73 впервые засветился на видео

Лифтбек Mercedes-AMG GT с индексом «73» станет серийным воплощением концепта 2017 года. По прогнозам инсайдеров, конвейерная версия сохранит гибридную силовую установку совокупной мощностью около 800 лошадиных сил, состоящую из «битурбовосьмёрки» M177 объёмом 4,0 литра и электромотора.
Ожидается, что с места до 100 километров в час «семьдесят третий» Mercedes-AMG сможет разгоняться быстрее, чем за три секунды, а главным конкурентом модели станет 680-сильная Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. По неподтверждённым данным, флагман семейства AMG станет первым подзаряжаемым гибридом, сделанным в Аффальтербахе.
Премьера Mercedes-AMG GT 73 запланирована на 2020 год, однако точная дата до сих пор не объявлена. Не исключено, что дебют состоится в марте на Женевском автосалоне, а в продажу лифтбек поступит во втором полугодии.
Другой ожидаемой новинкой суббренда Mercedes-AMG будет «возрождение» линейки Black Series — самая экстремальная версия двухдверного купе AMG GT будет рассекречена до конца 2020 года.