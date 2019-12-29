Супергибрид Mercedes-AMG GT 73 впервые засветился на видео

Лифтбек Mercedes-AMG GT с индексом «73» станет серийным воплощением концепта 2017 года. По прогнозам инсайдеров, конвейерная версия сохранит гибридную силовую установку совокупной мощностью около 800 лошадиных сил, состоящую из «битурбовосьмёрки» M177 объёмом 4,0 литра и электромотора.

Ожидается, что с места до 100 километров в час «семьдесят третий» Mercedes-AMG сможет разгоняться быстрее, чем за три секунды, а главным конкурентом модели станет 680-сильная Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. По неподтверждённым данным, флагман семейства AMG станет первым подзаряжаемым гибридом, сделанным в Аффальтербахе.