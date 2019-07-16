Объявлены цены на трековый Mercedes-AMG GT R Pro

Купе GT R Pro, предназначенное для заездов по треку, выпустят ограниченным тиражом 750 экземпляров. Такой спорткар укомплектован 577-сильным битурбомотором V8 объемом 4,0 литра в сочетании с семиступенчатой коробкой передач AMG Speedshift DCT и задним приводом. При его разработке использовались технологии и настройки гоночных автомобилей AMG GT3 и GT4.
Результат этого купе на Нюрбургринге составил семь минут и 04,63 секунды, что на шесть секунд быстрее дорожного варианта AMG GT R.
Видео заезда Porsche 911 GT2 RS MR можно посмотреть здесь
Однако GT R Pro оказался значительно медленнее своего конкурента, 700-сильного купе Porsche 911 GT2 RS MR, который проехал «Северную петлю» на 24 секунды быстрее, установив тем самым рекорд. Для сравнения, цены Porsche 911 GT2 RS начинаются от 293 200 долларов, а за трековый вариант MR придется заплатить еще на 86,6 тысячи долларов дороже.
На сегодняшний день в России можно купить купе Mercedes-AMG GT R за 13 020 000 рублей.