Объявлены цены на трековый Mercedes-AMG GT R Pro

Купе GT R Pro, предназначенное для заездов по треку, выпустят ограниченным тиражом 750 экземпляров. Такой спорткар укомплектован 577-сильным битурбомотором V8 объемом 4,0 литра в сочетании с семиступенчатой коробкой передач AMG Speedshift DCT и задним приводом. При его разработке использовались технологии и настройки гоночных автомобилей AMG GT3 и GT4.

Результат этого купе на Нюрбургринге составил семь минут и 04,63 секунды, что на шесть секунд быстрее дорожного варианта AMG GT R.