Mercedes-AMG GT Black Series установил новый рекорд Нюрбургринга

Несмотря на вероятно установленный рекорд, Mercedes-AMG Black Series и Lamborghini Aventador SVJ все-таки являются серийными моделями. И вряд ли они когда-нибудь смогут приблизиться к абсолютному рекордсмену Нюрбургринга — гоночному Porsche 919 Evo, который проехал по «Северной петле» за 5 минут 19,54 секунды.

В начале февраля компания General Motors раскрыла, за какое время Chevrolet Corvette Stingray проехал трассу Нюрбургринга. По данным концерна, гонщику Оливеру Гэвину удалось проехать «Северной петле» за 7 минут 29,9 секунды.