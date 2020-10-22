Mercedes-AMG GT Black Series установил новый рекорд Нюрбургринга

Заезд Mercedes-AMG Black Series планировался ещё в конце прошлой недели. Однако из-за погодных условий попытку пришлось отложить. Вернувшись в начале этой недели, двухдверка все-таки отправилась по петле с целью улучшить результат 6 минут 44,97 секунды, который показал в июле 2018 года пилот, управлявший Lamborghini Aventador SVJ.
Купе Black Series оказалось быстрее Porsche GT2 RS MR, который в 2018 году проехал трассу за 6:44.749. Автомобиль имеет допуск на обычные дороги, то тем не менее его нельзя назвать серийным — доработкой машины занималась гоночная команда Manthey-Racing.
По словам Чарудина, купе Black Series проехало трассу за 6 минут 43 секунды, тем самым установив новый рекорд Нюрбургринга. Однако результат, зафиксированный блогером, еще предстоит проверить специалистам немецкого концерна. Если итоговое время подтвердится, Mercedes-AMG Black Series официально станет самым быстрым серийным автомобилем Нордшляйфе.
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Несмотря на вероятно установленный рекорд, Mercedes-AMG Black Series и Lamborghini Aventador SVJ все-таки являются серийными моделями. И вряд ли они когда-нибудь смогут приблизиться к абсолютному рекордсмену Нюрбургринга — гоночному Porsche 919 Evo, который проехал по «Северной петле» за 5 минут 19,54 секунды.
В начале февраля компания General Motors раскрыла, за какое время Chevrolet Corvette Stingray проехал трассу Нюрбургринга. По данным концерна, гонщику Оливеру Гэвину удалось проехать «Северной петле» за 7 минут 29,9 секунды.