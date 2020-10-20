Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч

По правилам Книги Гиннесса в зачет идет средняя скорость двух заездов, проведенных в противоположных направлениях, — причем на это у претендентов есть ровно один час. Три года назад на этом же шоссе водитель-испытатель Koenigsegg Никлас Лиля в первой попытке смог разогнать Agera RS до 437 километров в час, а во второй — до 457. Средний показатель в 447 километров в час и был записан как новый мировой рекорд для дорожных серийных машин.