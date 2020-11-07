В Индии локализовали сборку кроссоверов Mercedes-AMG

Технически Mercedes-AMG GLC 43 Coupe индийской сборки не будет ничем отличаться от немецкого: под капотом сохранится 390-сильный (520 Нм) 3,0-литровый бензиновый V6, трансмиссия — 9-ступенчатый «робот», привод полный. Несмотря на локализацию производства по полному циклу, моторы для AMG-моделей в Индии выпускать не будут: силовые установки на завод в Чакане импортируют из Германии.

Mercedes-AMG GLC 43 Coupe индийской сборки обойдётся в местным клиентам в 7 миллионов 670 тысяч рупий (8,0 миллиона рублей), то есть цена кросс-купе серьёзно снизилась — кроссовер немецкой сборки приблизился бы к планке 10 миллионов рупий.

Генеральный директор индийского филиала Mercedes-Benz Мартин Швенк заявил, что локализация производства AMG-моделей даст немецкой марке конкурентное преимущество, хотя соперников у кросс-купе немного — разве что Porsche Macan GTS, цены на который в Индии ещё не объявлены, и более мощный 480-сильный BMW X3 M (от 9,99 миллиона рупий).