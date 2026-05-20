Mercedes-AMG представил 1153‑сильное купе GT с тремя моторами и запасом хода

В основе нового AMG GT 4-Door Coupe лежит платформа AMG.EA. Автомобиль сильно напоминает прошлогодний концепт AMG GT XX, но его дизайн претерпел значительные изменения. Финальная версия, безусловно, эффектна, но, вероятно, станет предметом споров.

Новый электрический AMG создан, чтобы конкурировать с Porsche Taycan и Audi e-tron GT. По дизайну он, безусловно, выделяется на их фоне, хотя его внешность может показаться неоднозначной. Однако главное достоинство Mercedes — высокие характеристики и ощущения за рулём, которые остаются верны духу AMG.

Техническая основа седана включает тяговую батарею ёмкостью 106 кВт·ч, 800-вольтовую архитектуру и три современных электродвигателя с осевым потоком. Флагманская версия GT 63 4Matic+ в режиме Launch Control развивает 1153 л.с. и 2000 Нм крутящего момента. Модификация GT 55, в свою очередь, выдаёт 805 л.с.

Разгон до 100 км/ч у новинки занимает 2,1 секунды с учётом старта с места и 2,4 секунды без него. До 200 км/ч Mercedes разгоняется за 6,8 секунды, а с пакетом Driver’s Package максимальная скорость достигает 300 км/ч. Снаряжённая масса обеих версий — GT 63 и GT 55 — составляет 2460 кг.

Автомобиль поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 600 кВт. Благодаря этому батарея заряжается с 10 до 80% за 11 минут, а за 10 минут можно добавить 460 км хода. Запас хода на полной батарее составляет до 696 км для GT 63 и до 700 км для GT 55.

