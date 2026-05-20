Символ роскошной жизни: в России продают родстер Mercedes-Maybach SL

От Mercedes-AMG SL исполнение Maybach отличается бамперами, обилием хрома и оригинальными колёсами диаметром 21 дюйм. Кроме того, у AMG фирменная эмблема марки Mercedes расположена на решётке радиатора, а у «Майбаха» — на крышке капота.

Под самой крышкой скрывается 4-литровый битурбомотор V8 мощностью 585 л.с., с которым работает 9-ступенчатый «автомат» 9G-Tronic. Привод — полный, а шасси — полноуправляемое.

Автомобиль предлагает высококачественную отделку салона дорогой кожей наппа, алюминиевые интерьерные вставки, шерстяные коврики пола и другие атрибуты люксовых моделей.

Выставленный на продажу экземпляр носит вычурное название Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience, где приставка White Ambience означает белый кузов с чёрным капотом.

