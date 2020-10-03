Mercedes-AMG выпустил новые детские коляски

«Суперспортивная» коляска довольно компактна: в сложенном состоянии её размеры составляют 69 х 58,5 х 31 сантиметр. Сиденье можно установить как в обычном положении, так и против хода коляски, а можно и откинуть спинку для комфортного отдыха. Для колясок Super Sports разработан широкий ассортимент аксессуаров: чехлы для сидений чёрного и графитового цвета, солнцезащитный козырёк, сумка для пеленания и подгузников в стиле AMG, а также люлька для младенцев, которую можно установить на то же шасси. Она соответствует дизайну коляски и снабжена матрасом Softline.