Mercedes-Benz сотрудничает с немецкой компанией Hartan с 2018 года: плодом их совместной разработки стала линейка премиальных детских прогулочных колясок Avantgarde. Теперь Mercedes-AMG выпустил новые детские коляски, которые так же разработаны вместе с Hartan, но позиционируются как «суперспортивные». Линейка колясок Super Sports построена на алюминиевом шасси и отличается низкой массой: всего 8,9 килограмма, из которых 4,1 килограмма составляет масса сиденья. Предметом особой гордости разработчиков являются колёса, которые копируют оригинальные диски от Mercedes-AMG.
«Суперспортивная» коляска довольно компактна: в сложенном состоянии её размеры составляют 69 х 58,5 х 31 сантиметр. Сиденье можно установить как в обычном положении, так и против хода коляски, а можно и откинуть спинку для комфортного отдыха. Для колясок Super Sports разработан широкий ассортимент аксессуаров: чехлы для сидений чёрного и графитового цвета, солнцезащитный козырёк, сумка для пеленания и подгузников в стиле AMG, а также люлька для младенцев, которую можно установить на то же шасси. Она соответствует дизайну коляски и снабжена матрасом Softline.