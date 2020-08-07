На аукцион выставлен очень редкий Mercedes-Benz 190E с крошечным пробегом

Седан с порядковым номером 105 попал в США из Японии. Его высокая стоимость объясняется не только уникальностью, но и крошечным пробегом – за 30 лет автомобиль проехал всего 10 тысяч километров. В феврале 2020 года седан отправили в сервисный центр Mercedes-Benz Classic в Ирвине, штат Калифорния, где он прошёл плановое техобслуживание.
Mercedes-Benz 190E укомплектован турбомотором Cosworth объёмом 2,5 литра, который выдаёт 235 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента. На омологационной версии доработана подвеска, установлены большой спойлер на крышке багажника и расширители колесных арок.
Фото: goodingco.com
По правилам FIA, автопроизводитель должен был собрать дорожный вариант гоночной машины для омологации и выпустить небольшую серию. Как правило, впоследствии эти мелкосерийные автомобили перепродают за внушительные суммы.
Например, в июне этого года на продажу выставили омологационную версию Audi Sport quattro, построенную к гоночному сезону 1984 года. Она существует всего в 214 экземплярах и продавец просил за неё 700 тысяч фунтов стерлингов (61,3 миллиона рублей по текущему курсу).
Другой пример – Ford Mustang Boss 429 1969 года, созданный для омологации двигателя 429 для гонок NASCAR. В апреле объявление о его продаже появилось на eBay с начальной ставкой 166 300 долларов (12,8 миллиона рублей по нынешнему курсу).