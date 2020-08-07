На аукцион выставлен очень редкий Mercedes-Benz 190E с крошечным пробегом

Седан с порядковым номером 105 попал в США из Японии. Его высокая стоимость объясняется не только уникальностью, но и крошечным пробегом – за 30 лет автомобиль проехал всего 10 тысяч километров. В феврале 2020 года седан отправили в сервисный центр Mercedes-Benz Classic в Ирвине, штат Калифорния, где он прошёл плановое техобслуживание.

Mercedes-Benz 190E укомплектован турбомотором Cosworth объёмом 2,5 литра, который выдаёт 235 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента. На омологационной версии доработана подвеска, установлены большой спойлер на крышке багажника и расширители колесных арок.