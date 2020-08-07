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На аукцион выставлен очень редкий Mercedes-Benz 190E с крошечным пробегом

Компания выпустила всего 500 подобных седанов, и за него можно выручить около 20 миллионов рублей

© goodingco.com
Лиза Будрина
На площадке Gooding & Company продают омологационную версию Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1990 года «из золотой эры гонок DTM». Это редкий экземпляр, так как модель была выпущена тиражом 500 штук. Текущая ставка на аукционе составляет 205 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей). Ожидается, что конечная стоимость лота достигнет отметки 275 тысяч долларов (свыше 20 миллионов рублей).

Седан с порядковым номером 105 попал в США из Японии. Его высокая стоимость объясняется не только уникальностью, но и крошечным пробегом за 30 лет автомобиль проехал всего 10 тысяч километров. В феврале 2020 года седан отправили в сервисный центр Mercedes-Benz Classic в Ирвине, штат Калифорния, где он прошёл плановое техобслуживание.

Mercedes-Benz 190E укомплектован турбомотором Cosworth объёмом 2,5 литра, который выдаёт 235 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента. На омологационной версии доработана подвеска, установлены большой спойлер на крышке багажника и расширители колесных арок.

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Фото: goodingco.com

По правилам FIA, автопроизводитель должен был собрать дорожный вариант гоночной машины для омологации и выпустить небольшую серию. Как правило, впоследствии эти мелкосерийные автомобили перепродают за внушительные суммы.

Например, в июне этого года на продажу выставили омологационную версию Audi Sport quattro, построенную к гоночному сезону 1984 года. Она существует всего в 214 экземплярах и продавец просил за неё 700 тысяч фунтов стерлингов (61,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Другой пример Ford Mustang Boss 429 1969 года, созданный для омологации двигателя 429 для гонок NASCAR. В апреле объявление о его продаже появилось на eBay с начальной ставкой 166 300 долларов (12,8 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Источник: Gooding & Company