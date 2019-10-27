Mercedes-Benz G 500 4×4² превратили в бронированный пикап

Постройкой уникального «Гелендвагена» занимались специалисты Gruma Automobile GmbH в сотрудничестве с Armored Car Systems. Эти специализированные ателье использовали опыт по созданию армейских внедорожников и вдохновлялись защищёнными G-Классами, которые стоят на вооружении немецких военных и спецподразделений полиции Германии. О классе брони G 500 4×4² не сообщается, но создатели уверяют, что автомобиль не уступает по защищённости патрульным машинам спецслужб, а по проходимости превосходит их.
Фото: Gruma Automobile GmbH
Под капотом бронированного «Гелендвагена» штатный мотор — четырёхлитовая «битурбовосьмёрка» мощностью 421 лошадиную силу. С новым кузовом, стальными панелями по периметру и тяжёлыми 37-дюймовыми защищёнными шинами Beadlock внедорожник потерял в динамике, но конкретные цифры разгона до «сотни» не приводятся. Зато роскошь интерьера сохранили по максимуму: кожа, алькантара и карбоновые вставки остались на месте, как и оригинальные кресла с гравировкой 4x4².
Цена на бронированный «Гелик» от Gruma держится в секрете, но внедорожник, сделанный в единственным экземпляре, будет стоить гораздо дороже оригинальной версии, которая продавалась в России за 19,2 миллиона рублей. Например, Brabus оценил свой проект экстремального G 500 4x4² в 540 тысяч евро или в 40 миллионов рублей по курсу начала 2018 года.