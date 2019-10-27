Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:59

Mercedes-Benz G 500 4×4² превратили в бронированный пикап

Внедорожник Mercedes-Benz защитили по стандарту машин для немецких военных

© Gruma Automobile GmbH
Лимитированный Mercedes-Benz G 500 4×4², выпускавшийся с 2015 по 2017 год, получил защищённую версию Enok P1, способную спасти пассажиров от штурмовой винтовки и взрывных устройств. Вездеход переоборудовали в пикап и оснастили аварийным люком в крыше.

Постройкой уникального «Гелендвагена» занимались специалисты Gruma Automobile GmbH в сотрудничестве с Armored Car Systems. Эти специализированные ателье использовали опыт по созданию армейских внедорожников и вдохновлялись защищёнными G-Классами, которые стоят на вооружении немецких военных и спецподразделений полиции Германии. О классе брони G 500 4×4² не сообщается, но создатели уверяют, что автомобиль не уступает по защищённости патрульным машинам спецслужб, а по проходимости превосходит их.

>
Reload
1 / 9

Фото: Gruma Automobile GmbH

Под капотом бронированного «Гелендвагена» штатный мотор — четырёхлитовая «битурбовосьмёрка» мощностью 421 лошадиную силу. С новым кузовом, стальными панелями по периметру и тяжёлыми 37-дюймовыми защищёнными шинами Beadlock внедорожник потерял в динамике, но конкретные цифры разгона до «сотни» не приводятся. Зато роскошь интерьера сохранили по максимуму: кожа, алькантара и карбоновые вставки остались на месте, как и оригинальные кресла с гравировкой 4x4².

Цена на бронированный «Гелик» от Gruma держится в секрете, но внедорожник, сделанный в единственным экземпляре, будет стоить гораздо дороже оригинальной версии, которая продавалась в России за 19,2 миллиона рублей. Например, Brabus оценил свой проект экстремального G 500 4x4² в 540 тысяч евро или в 40 миллионов рублей по курсу начала 2018 года.

Источники: Tuning Blog и Armoured Cars System YouTube-Channel