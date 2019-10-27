Mercedes-Benz G 500 4×4² превратили в бронированный пикап

Постройкой уникального «Гелендвагена» занимались специалисты Gruma Automobile GmbH в сотрудничестве с Armored Car Systems. Эти специализированные ателье использовали опыт по созданию армейских внедорожников и вдохновлялись защищёнными G-Классами, которые стоят на вооружении немецких военных и спецподразделений полиции Германии. О классе брони G 500 4×4² не сообщается, но создатели уверяют, что автомобиль не уступает по защищённости патрульным машинам спецслужб, а по проходимости превосходит их.