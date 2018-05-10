Brabus оценил самый внедорожный «Гелик» в полмиллиона евро

Ателье Brabus опубликовало видеоролик со своей экстремальной модификацией внедорожника Mercedes-Benz G500 4x4² предыдущего поколения – Adventure. Также тюнер назвал стоимость этого автомобиля – 540 тысяч 242 евро (40 миллионов рублей по текущему курсу).

Экстремальный внедорожник, который был показан на моторшоу в Женеве, остастили двойным шноркелем из углепластика, а также креплением запасного колеса, воздухозаборником на капоте и декоративными элементами отделки кузова, выполненными из этого же материала.

Помимо этого, «Гелик» оснащен выдвижными порогами с электроприводом, экспедиционным багажником, дополнительной светотехникой спереди и сзади, а также «кенгурятником» с защитой фар, лебедкой и внедорожными зубастыми шинами.

Под капотом Brabus 550 Adventure 4×4² установлен четырехлитровый битурбодвигатель V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента (у обычной машины 422 силы). С места до «сотни» внедорожник способен разгоняться за 6,7 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.

Производство стандартного Mercedes-Benz G500 4×4² прекращено в октябре прошлого года. От обычного «Гелика» внедорожник отличается портальными мостами, двойными амортизаторами, 22-дюймовыми колесными дисками и дорожным просветом — 450 миллиметров.