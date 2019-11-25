Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение

Пока о новом поколении самого маленького кроссовера в линейке известно мало — он должен подрасти в высоту сразу на 10 сантиметров, чтобы инженеры смогли увеличить высоту потолка в салоне и дорожный просвет. В длину GLA напротив немного уменьшится — на 15 миллиметров — однако за счет увеличенной колесной базы у задних пассажиров появится больше пространства для ног.

Пока никакой информации касательно моторной гаммы марка не раскрывает. Известно, что построят новое поколение на платформе MFA, которая лежит в основе компактной модели A-класса и CLA, а также кроссовера GLB и компактвэна B-класса.