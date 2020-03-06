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6 марта, 11:14

Объявлены цены на Mercedes-Benz GLB в России

Компактный кроссовер можно купить за 2,5 миллиона рублей

Mercedes-Benz GLB
Лиза Будрина
До российского рынка добралась новая модель Mercedes-Benz GLB. Кроссовер длиной 4,6 метра имеет посадочную формулу 2+3 либо 2+3+2, а цены на него варьируются от 2 520 000 до 3 340 000 рублей. Доплата за третий ряд сидений составляет 133 200 рублей.

В России кроссовер можно купить с базовой 1,3-литровой «турбочетверкой» мощностью 163 лошадиные силы, которая работает с «роботом» 7G-DCT и передним приводом. В качестве альтернативы предлагаются дизели 2.0 мощностью 150 и 190 сил с восьмидиапазонной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес. Самый мощный агрегат в линейке, доступный в стране, — это двухлитровый бензиновый турбомотор, отдача которого составляет 224 силы. Такой GLB оснащен восьмисьмиступенчатым «роботом» и приводом на все четыре колеса.

МодификацияЦена (в рублях)
GLB 200от 2 520 000
GLB 200dот 2 910 000
GLB 220dот 3 360 000
GLB 250от 3 340 000

По умолчанию Mercedes-Benz GLB комплектуется мультимедийным комплексом MBUX с 10-дюймовым экраном, цифровой панелью приборов, двухзонным климат-контролем и 17-дюмовыми колесами.

GLB построен на той же платформе, что A-Class и GLA. В длину он достигает 4634 миллиметров, в ширину 1834 миллиметров, в высоту – 1658 миллиметров. Объем багажника пятиместного варианта составляет 560 литров, а при сложенном заднем диване — 1755 литров.