Объявлены цены на Mercedes-Benz GLB в России

В России кроссовер можно купить с базовой 1,3-литровой «турбочетверкой» мощностью 163 лошадиные силы, которая работает с «роботом» 7G-DCT и передним приводом. В качестве альтернативы предлагаются дизели 2.0 мощностью 150 и 190 сил с восьмидиапазонной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес. Самый мощный агрегат в линейке, доступный в стране, — это двухлитровый бензиновый турбомотор, отдача которого составляет 224 силы. Такой GLB оснащен восьмисьмиступенчатым «роботом» и приводом на все четыре колеса.
|Модификация
|Цена (в рублях)
|GLB 200
|от 2 520 000
|GLB 200d
|от 2 910 000
|GLB 220d
|от 3 360 000
|GLB 250
|от 3 340 000
По умолчанию Mercedes-Benz GLB комплектуется мультимедийным комплексом MBUX с 10-дюймовым экраном, цифровой панелью приборов, двухзонным климат-контролем и 17-дюмовыми колесами.
GLB построен на той же платформе, что A-Class и GLA. В длину он достигает 4634 миллиметров, в ширину – 1834 миллиметров, в высоту – 1658 миллиметров. Объем багажника пятиместного варианта составляет 560 литров, а при сложенном заднем диване — 1755 литров.