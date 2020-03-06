Объявлены цены на Mercedes-Benz GLB в России

В России кроссовер можно купить с базовой 1,3-литровой «турбочетверкой» мощностью 163 лошадиные силы, которая работает с «роботом» 7G-DCT и передним приводом. В качестве альтернативы предлагаются дизели 2.0 мощностью 150 и 190 сил с восьмидиапазонной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес. Самый мощный агрегат в линейке, доступный в стране, — это двухлитровый бензиновый турбомотор, отдача которого составляет 224 силы. Такой GLB оснащен восьмисьмиступенчатым «роботом» и приводом на все четыре колеса.