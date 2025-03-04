Mercedes-Benz показал новый электрический GLC

Сейчас кроссовер испытывают на севере Швеции, в Арьеплуге. Программа включает более 500 стандартных тестов и ещё около сотни специфических, задача которых — оценить работу электрических систем. Две трети из этих тестов приходятся на силовую электронику и зарядку. Инженерам необходимо узнать, как ведется себя электрический привод при низких температурах, каким будет реальный запас хода и насколько оптимально работает рекуперация.