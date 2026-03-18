Mercedes-Benz обеспечил свое право на работу в России

«Заявка на регистрацию была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 10 сентября 2025 года из Германии. Товарный знак регистрируются по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, различные виды автомобилей и их ремонт», — сообщает ТАСС.

Глава Роспатента Юрий Зубов в интервью агентству объяснял, что различные знаменитые зарубежные бренды стараются регистрировать и продлевать регистрацию своих фирменных знаков в России, чтобы никто не мог продавать товары под видом продукции правообладателя знака.

Представительство Mercedes-Benz в Российской Федерации открылось 1 августа 1994 года. В 2019 году немецкий автопроизводитель запусти собственный завод в подмосковном Есипово, инвестиции в его создание составили 19 млрд рублей. Дилерская сеть марки охватывала всю страну. В октябре 2022 года концерн объявил о продаже долей в пяти российских «дочках» дилерскому холдингу «Автодом». Сделку закрыли к апрелю 2023-го: активы перешли новому владельцу, а компания сменила имя на АО «МБ РУС». Обязательства по гарантии перед владельцами официально ввезенных машин сохранились.

