Опубликовано 18 марта 2026, 10:041 мин.
Россиянам рассказали, что будет дальше с китайской маркой Wey в России
РГ: GWM опроверг уход марки Wey из России. «Российская газета» заметила, что на официальном сайте Wey в России отсутствуют актуальные цены на модели 2026 года — Wey 05 и Wey 07. В компании Great Wall Motors (GWM) заверили, что бренд не покидает российский рынок.
«Компания „Грейт Волл Мотор Рус“ продолжает продажи премиальных гибридных кроссоверов Wey 05 и Wey 07 на российском рынке. Уточнить наличие моделей Wey 05 и Wey 07, доступных к продаже, можно в выбранном официальном дилерском центре Tank на территории РФ», — сообщили в пресс службе (GWM).
В компании пояснили, что текущий спрос на Wey 05 и Wey 07 полностью покрывается складскими запасами. Весь комплекс послепродажного обслуживания этих гибридных кроссоверов предоставляется в полном объеме. Модельный ряд Wey в России включает Wey 05, Wey 07 и Wey 80.
Источник:Российская газета
Автор:Арина Лысенко
#Wey