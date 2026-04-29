Mercedes-Benz отчитался о худшем квартале за последние два года
Несмотря на резкое падение, результат всё же превзошёл ожидания аналитиков, которые прогнозировали 16 млрд евро. В предварительных торгах акции Mercedes-Benz подорожали на 2,2%.
Главная болевая точка для немецкого автогиганта - Китай. Продажи Mercedes-Benz на крупнейшем автомобильном рынке мира сократились на 27% за первый квартал, причём падение ускоряется. На фоне тарифных войн, жёсткой локальной конкуренции (особенно со стороны китайских премиальных электромобилей) и замедления перехода на «зелёные» технологии все немецкие автопроизводители испытывают серьёзное давление.
Маржинальность основного подразделения Mercedes-Benz (легковые автомобили) упала с 7,3% годом ранее до 4,1%, что, впрочем, остаётся в рамках годового прогноза (3–5%). Финансовый директор Харальд Вильгельм заявил, что компания по-прежнему рассчитывает на значительный рост прибыли в 2026 году по сравнению с 58 млрд евро, полученными в 2025-м.
Для перелома ситуации Mercedes-Benz запускает «новое наступление»: в период с 2025 по 2027 год планируется выпустить 40 новых моделей. Среди них — полностью электрический седан CLA начального уровня и обновлённое семейство S-класса.
Кроме того, концерн продолжит жёсткую политику сокращения издержек и рабочих мест. Цель стратегии — не только восстановить позиции в Китае, но и вывести маржинальность на уровень 8–10% в среднесрочной перспективе.
