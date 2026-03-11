Mercedes-Benz представил самый люксовый минивэн в мире

Новый Mercedes-Benz VLE отличается современным и элегантным дизайном. Передняя часть модели характеризуется выразительной решёткой радиатора с опциональной контурной подсветкой, по бокам от которой расположены светодиодные секции в форме звёзд. Капот имеет выпуклую форму и украшен трёхлучевым логотипом. В опциональном пакете AMG предлагаются спортивный передний бампер и альтернативное оформление решётки с крупной звездой по центру.

Сбоку VLE привлекает внимание обтекаемым кузовом и утопленными дверными ручками. Завершают картину раздвижные двери с электроприводом и полностью опускающиеся стёкла.

В оснащение VLE вошли просторная остеклённая кабина и колёса диаметром от 19 до 22 дюймов. Среди прочих особенностей — выдающаяся аэродинамика (Cx — 0,25), вертикальная корма с дугообразными фонарями, интегрированными в спойлер, открывающееся заднее стекло и оригинальный зарядный порт с крышкой, открывающейся вниз.

Габариты VLE впечатляют: длина — 5309 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1943 мм. Колёсная база — 3342 мм. Позже появится удлинённая версия: её длина достигнет 5484 мм, а база вырастет до 3517 мм. Для сравнения: габаритная длина стандартной версии Cadillac Escalade составляет 5382 мм, колёсная база — 3071 мм. Chrysler Pacifica имеет длину 5189 мм и расстояние между осями 3089 мм.

