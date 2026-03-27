Mercedes-Benz рассказал, где и почему почему снимет с продажи моторы V12

Слухи ходили давно, но теперь информация подтверждена официально: битурбомотор V12 6.0 с заводским индексом M279перестанут предлагать на рынках Европейского союза — причиной стал грядущий экологический стандарт «Евро-7». Как пояснили изданию Motor1 в компании Mercedes-Benz, требования к выбросам вынуждают отказаться от агрегата на территории самого Евросоюза и государств, не входящих в ЕС, но следующих их сертификационным нормам, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Индии.

«Наша главная цель — обеспечить соответствие всех моделей Mercedes-Benz и Mercedes-Maybach самым высоким требованиям наших клиентов. Мы постоянно совершенствуем наши модели и двигатели, регулярно пересматривая наш модельный ряд для конкретных рынков. Мы также неукоснительно соблюдаем все применимые стандарты, включая стандарт „Евро-7“. Именно поэтому на европейском рынке и рынке CoC, а также на некоторых других рынках, таких как Индия, обновленный V8 стал новым топовым двигателем», — приводит издание заявление автопроизводителя.

Однако окончательно прощаться с легендарным двигателем V12 пока рано. На ключевых для Maybach рынках — в Китае, США и на Ближнем Востоке — V12 сохранится. Причём название S680 продолжат использовать по всему миру, хотя под ним будут скрываться совершенно разные моторы: в одних странах — восьмицилиндровый, в других — двенадцатицилиндровый.

