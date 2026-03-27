Россияне стали отказываться от автомобилей JAC

«Самая продаваемая модель бренда это пикап JAC T9. На него сейчас приходится более половины продаж (392 шт). Еще около 30% реализации приходится на кроссовер JAC JS6 (213 шт). Кроме того, некоторым спросом пользуются компактный кроссовер JAC GS3 (51 шт) и большой минивэн JAC Refine Rf8 (41 шт). Остальные модели продаются в штучном количестве», — рассказал эксперт.

По его словам, JAC выступает технологическим партнером для «Москвича» и «Соллерса». В коммерческом сегменте сотрудничество налажено с КАМАЗом в рамках линейки «Компас».

Ранее обновленный пикап Nissan Navara поступил в продажу с 8-ступенчатым «автоматом».