В России отправили в ремонт более 1,6 тысячи Mercedes-Benz

На сайте ведомства указано, что причиной отзыва G-Class стало возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала. На всех отозванных автомобилях бесплатно для владельцев проверят и, в случае обнаружения неполадки, заменят дефектные детали.
Владельцев автомобилей, которых коснулась сервисная акция, предупредят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта и самостоятельно записаться на обслуживание.
Что касается двух минивэнов Vito, то их направят в сервис из-за некорректного параметрирования программного обеспечения блока управления двигателем. Во время разработки ПО автомобиля была допущена ошибка передачи данных, отмечает Росстандарт. На проблемных автомобилях её бесплатно исправят.
В конце июля Mercedes-Benz объявил в России отзыв 1019 экземпляров S-Class (W222), а также купе и кабриолетов S-Class (W217), реализованных в 2017-2019 годы. На автомобилях требовалось заменить недостаточно прочные заглушки на двигателе.