10:11

В России отправили в ремонт более 1,6 тысячи Mercedes-Benz

Отзыв затронул две модели штутгартской марки

Mercedes-Benz G-Class
Мария Евдокимова
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 1644 внедорожников Mercedes-Benz G-Class (тип 463), проданных в России с мая 2018 по сентябрь 2019 года. Кроме этого, в ремонт отправят два минивэна Mercedes-Benz Vito (тип 447) с VIN-номерами WDF44770513510842 и WDF44770313510149, реализованных в июле 2018 года.

На сайте ведомства указано, что причиной отзыва G-Class стало возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала. На всех отозванных автомобилях бесплатно для владельцев проверят и, в случае обнаружения неполадки, заменят дефектные детали.

Владельцев автомобилей, которых коснулась сервисная акция, предупредят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта и самостоятельно записаться на обслуживание.

Mercedes-Benz Vito

Что касается двух минивэнов Vito, то их направят в сервис из-за некорректного параметрирования программного обеспечения блока управления двигателем. Во время разработки ПО автомобиля была допущена ошибка передачи данных, отмечает Росстандарт. На проблемных автомобилях её бесплатно исправят.

В конце июля Mercedes-Benz объявил в России отзыв 1019 экземпляров S-Class (W222), а также купе и кабриолетов S-Class (W217), реализованных в 2017-2019 годы. На автомобилях требовалось заменить недостаточно прочные заглушки на двигателе.

Источник: Росстандарт