В России отправили в ремонт более 1,6 тысячи Mercedes-Benz

На сайте ведомства указано, что причиной отзыва G-Class стало возможное несоответствие спецификации блока управления исполнительных элементов блокировки дифференциала. На всех отозванных автомобилях бесплатно для владельцев проверят и, в случае обнаружения неполадки, заменят дефектные детали.

Владельцев автомобилей, которых коснулась сервисная акция, предупредят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта и самостоятельно записаться на обслуживание.