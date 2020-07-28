В России отзывают Mercedes-Benz S-Class

В ведомстве отметили, что речь идёт о двух заглушках, обеспечивающих герметичность системе охлаждения агрегата. В рамках отзыва их бесплатно заменят на более прочные. Для S-Class это третий отзыв за последний год: в 2019-м автомобили линеек Maybach и AMG отправили в ремонт из-за функции контроля положения рук на рулевом колесе, которая не соответствовала спецификации, а в апреле 2020-го заменили подводящий маслопровод турбокомпрессора, который не соответствовал спецификации.

Что же касается Mercedes-Benz, то автопроизводитель успел провести пять отзывных кампаний в России в 2020 году. В марте была обнаружена проблема у A-Class, B-Class, а также CLA, GLE и GLS: на 327 автомобилях 2019-2020 годов адаптировали конфигурацию ПО модуля системы экстренного вызова (eCall). Позже из-за маслопровода турбокомпрессора отзывали не только S-Class, но также AMG GT, G-Class и E-Class.