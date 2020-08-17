Mercedes-Benz отправит в ремонт три модели в России

Причиной сервисной акции, которая коснулась минивэнов V-Class и Vito, стала неисправность втулки сдвижной двери, из-за которой может быть недоступна блокировка и разблокировка двери. При аварии дверь может не разблокироваться автоматически, что создаст дополнительные сложности для спасателей и риски для жизни пассажиров. На отозванных машинах с соответствующими VIN-номерами бесплатно заменят контактную втулку на контактном выключателе.
Фото: Mercedes-Benz V-Class
В случае с пикапами X-Class причиной отзыва стала дополнительная функция для стабилизации прицепа Trailer Stability Assist (TSA). На отозванных автомобилях, дооборудованных тягово-сцепными устройствами, она могла быть не установлена. В сервисных центрах марки бесплатно для водителей заменят блок управления ESP для обеспечения функционирования системы TSA. Список VIN-номеров пикапов, которые затрагивает акция, опубликован на официальном сайте Росстандарта.
Штутгартская компания отзывала российские Vito на прошлой неделе: тогда в ремонт отправили два минивэна, реализованных в июле 2018 года. Причиной отзыва стало некорректное параметрирование программного обеспечения блока управления двигателем – следствие ошибки, допущенной во время разработки ПО.