Mercedes-Benz отправит в ремонт три модели в России

Причиной сервисной акции, которая коснулась минивэнов V-Class и Vito, стала неисправность втулки сдвижной двери, из-за которой может быть недоступна блокировка и разблокировка двери. При аварии дверь может не разблокироваться автоматически, что создаст дополнительные сложности для спасателей и риски для жизни пассажиров. На отозванных машинах с соответствующими VIN-номерами бесплатно заменят контактную втулку на контактном выключателе.