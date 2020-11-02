В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за проблем с фарами

В рамках отзывной кампании на указанных машинах проверят регулировку фар и, при необходимости, откорректируют бесплатно для владельцев. Для Mercedes-Benz этот отзыв стал 34 с начала 2020 года – по этому показателю компания остаётся рекордсменом. Модель C-Class отзывают в четвёртый раз за год. Прежде C-Class направляли в сервис из-за несоответствия спецификации клеевого соединения между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка, замка спинки заднего левого сиденья и программного обеспечения блока управления ESP.

Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров на сайте Росстандарта.