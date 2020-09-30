Mercedes-Benz установил рекорд по количеству отзывов автомобилей в России

Из заявления Росстандарта следует, что у пикапов существует вероятность появления негерметичности в области подсоединения гидравлического трубопровода к рулевому механизму, что может привести к утечке жидкости. По мере уменьшения количества жидкости в гидравлической системе, усилие, которое должен прикладывать водитель для руления, увеличивается. При полной потере гидравлической жидкости поддержка со стороны усилителя полностью прекратится, рулевое управление станет тяжелом, предупреждают в ведомстве.
В сервисных центрах специалисты проверят резьбовое соединение гидравлического трубопровода и, при необходимости, бесплатно затянут его до нужного момента и откорректируют уровень жидкости.
С начала 2020 года это не только 30-й отзыв для Mercedes-Benz, но и шестой – для модели X-Class. Прежде пикапы отзывали из-за некорректной информации в руководстве по эксплуатации, ошибки на производстве, неправильной работы активной системы экстренного торможения, а также из-за того, что не была установлена дополнительная функция для стабилизации прицепа.
Ранее стало известно о том, что Mercedes-Benz снимает с конвейера пикап X-Class. Преемника у модели не будет.