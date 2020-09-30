Mercedes-Benz установил рекорд по количеству отзывов автомобилей в России

Из заявления Росстандарта следует, что у пикапов существует вероятность появления негерметичности в области подсоединения гидравлического трубопровода к рулевому механизму, что может привести к утечке жидкости. По мере уменьшения количества жидкости в гидравлической системе, усилие, которое должен прикладывать водитель для руления, увеличивается. При полной потере гидравлической жидкости поддержка со стороны усилителя полностью прекратится, рулевое управление станет тяжелом, предупреждают в ведомстве.

В сервисных центрах специалисты проверят резьбовое соединение гидравлического трубопровода и, при необходимости, бесплатно затянут его до нужного момента и откорректируют уровень жидкости.