В Узбекистане будут собирать электрокары с дизайном Mercedes-Benz

Как сообщает Forbes.uz со ссылкой на Ферганский областной хокимият, площадь будущего завода составит 30 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект, который реализуют совместно с китайской компанией Silk Road Company, составляют 30 миллионов долларов. Из них 24 миллиона вложит китайская сторона. Согласно плану, производство электромобилей на новом заводе запустят в течение следующего года.

Модель будут собирать из китайских комплектующих и продавать не только на местном рынке, но и поставлять за рубеж. За первый год работы предприятия с конвейера сойдут около двух тысяч электрокаров.