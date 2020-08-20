15:08

В Узбекистане будут собирать электрокары с дизайном Mercedes-Benz

Стоимость электрокара составит всего 220 тысяч рублей

© Alan Enileev/YouTube.com
Лиза Будрина
В Коканде (Узбекистан) стартовало строительство нового автомобильного завода «Шаффоф омад саноат». Там наладят сборку электрических кроссоверов с дизайном как у Mercedes-Benz.

Как сообщает Forbes.uz со ссылкой на Ферганский областной хокимият, площадь будущего завода составит 30 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект, который реализуют совместно с китайской компанией Silk Road Company, составляют 30 миллионов долларов. Из них 24 миллиона вложит китайская сторона. Согласно плану, производство электромобилей на новом заводе запустят в течение следующего года.

Модель будут собирать из китайских комплектующих и продавать не только на местном рынке, но и поставлять за рубеж. За первый год работы предприятия с конвейера сойдут около двух тысяч электрокаров.

Alan Enileev/YouTube.com

Внешность электрокара скопирована с кроссоверов Mercedes-Benz у автомобилей похожи даже логотипы. У немецкого автопроизводителя позаимствовали дизайн радиаторной решётки (включая узор сетки), оптики и другие элементы экстерьера и интерьера, даже «мерседесовские» кнопки регулировки сидений. При этом электрокар заметно уже любой модели Mercedes-Benz.

В прошлом году электрокар компании «Шаффоф омад саноат» протестировал блогер Алан Енилеев.

Предварительная стоимость модели составит три тысячи долларов (221,5 тысячи рублей по нынешнему курсу). В движение электрокар приводит 100-сильный электромотор, который позволяет кроссоверу разогнаться до 80 километров в час. На одном заряде батареи электрокар будет проезжать примерно 150 километров.

Источник: Forbes.uz