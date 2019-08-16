Mercedes-Benz покажет на выставке спорткар 1932 года по прозвищу «огурец»

Под капотом SSKL установлен форсированный до 300 лошадиных сил компрессорный двигатель объёмом 7,1 литра. Мотор позволял автомобилю набирать скорость свыше 230 километров в час. Семейство «Мерседесов» линейки SS доминировало на гоночных трассах конца 1920-х, начала 1930-х — на немецких машинах были установлены многие рекорды и выиграны престижные гонки, такие как Гран-При Германии 1928 года, Гран-При Ирландии 1930 года, Mille Miglia 1931 года.