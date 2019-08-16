Mercedes-Benz покажет на выставке спорткар 1932 года по прозвищу «огурец»

Гоночный Mercedes-Benz SSKL представляет собой облегчённую и доработанную версию серийного Mercedes-Benz SSK, выпускавшегося с 1928 по 1932 год. Позднее спортивные обозреватели стали называть довоенные болиды немецких команд Mercedes-Benz и Auto Union «серебряными стрелами».
Под капотом SSKL установлен форсированный до 300 лошадиных сил компрессорный двигатель объёмом 7,1 литра. Мотор позволял автомобилю набирать скорость свыше 230 километров в час. Семейство «Мерседесов» линейки SS доминировало на гоночных трассах конца 1920-х, начала 1930-х — на немецких машинах были установлены многие рекорды и выиграны престижные гонки, такие как Гран-При Германии 1928 года, Гран-При Ирландии 1930 года, Mille Miglia 1931 года.
Для классического подразделения Mercedes-Benz участие в Конкурсе элегантности в Пеббл-бич не первое. Семь лет назад отреставрированный заводскими специалистами кабриолет S 680 парижского ателье Jacques Saoutchik стал победителем выставки.