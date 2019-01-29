Mercedes-Benz построит «неубиваемый» автомобиль

Идея проекта заключается в создании автомобиля, который будет целиком контролироваться самообучающимся искусственным интеллектом. Данные будут поступать с облачной вычислительной платформы, способной в режиме реального времени мониторить все, что происходит в заданных границах вокруг автомобиля. Она будет работать круглосуточно, что обеспечит максимальную безопасность даже в сложных дорожных условиях.