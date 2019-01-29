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13:41

Mercedes-Benz построит «неубиваемый» автомобиль

В середине года компания представит новый прототип ESF

Mercedes-Benz ESF 2009
В середине этого года компания Mercedes-Benz представит новый шоу-кар, построенный в рамках проекта по созданию абсолютно безопасного автомобиля — ESV (Experimental Safety Vehicle). По замыслу производителя, автомобиль должен стать «неубиваемым», получить самые продвинутые системы безопасности и основанный на искусственном интеллекте комплекс автономного управления.

О работе над таким автомобилем в интервью австралийским журналистам рассказал глава отдела разработок Mercedes-Benz Ола Каленниус. Он не стал вдаваться в подробности, подчеркнув лишь, что приоритетная задача компания добиться нулевой смертности в ДТП. Вероятно, это будет достигаться за счет новых технологий защиты пассажирского отсека и более совершенных систем предотвращения столкновений.

Mercedes-Benz ESF 22 1973 года. Автомобиль оснащался подушками безопасности и преднатяжителями ремней, которые позволяли пассажирам выдерживать фронтальный удар о несминаемый барьер на скорости до 64 километров в час.

Идея проекта заключается в создании автомобиля, который будет целиком контролироваться самообучающимся искусственным интеллектом. Данные будут поступать с облачной вычислительной платформы, способной в режиме реального времени мониторить все, что происходит в заданных границах вокруг автомобиля. Она будет работать круглосуточно, что обеспечит максимальную безопасность даже в сложных дорожных условиях.

Mercedes-Benz ESF 2009 года

Последний Mercedes-Benz ESF дебютировал в 2009 году на конференции по повышенной безопасности транспортных средств в Штутгарте. Построенный на базе S400 Hybrid прототип оснастили «тормозной подушкой», создающей дополнительную поверхность для трения в случае экстренного замедления, сдвигающими к центру при боковом ударе креслами, подушками, раскрывающимися между пассажирами и надувными защитными секциями в дверях.

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