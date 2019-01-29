Mercedes-Benz построит «неубиваемый» автомобиль

О работе над таким автомобилем в интервью австралийским журналистам рассказал глава отдела разработок Mercedes-Benz Ола Каленниус. Он не стал вдаваться в подробности, подчеркнув лишь, что приоритетная задача компания добиться нулевой смертности в ДТП. Вероятно, это будет достигаться за счет новых технологий защиты пассажирского отсека и более совершенных систем предотвращения столкновений.
Идея проекта заключается в создании автомобиля, который будет целиком контролироваться самообучающимся искусственным интеллектом. Данные будут поступать с облачной вычислительной платформы, способной в режиме реального времени мониторить все, что происходит в заданных границах вокруг автомобиля. Она будет работать круглосуточно, что обеспечит максимальную безопасность даже в сложных дорожных условиях.
Последний Mercedes-Benz ESF дебютировал в 2009 году на конференции по повышенной безопасности транспортных средств в Штутгарте. Построенный на базе S400 Hybrid прототип оснастили «тормозной подушкой», создающей дополнительную поверхность для трения в случае экстренного замедления, сдвигающими к центру при боковом ударе креслами, подушками, раскрывающимися между пассажирами и надувными защитными секциями в дверях.