Mercedes-Benz готовит к премьере водородный грузовик

На опубликованных изображениях представлен графический силуэт грузовика со сдвоенными задними колесами. В середине транспортного средства находятся вместительные емкости, которые, скорее всего, предназначены для хранения водорода.

По словам Гордена Вагенера, представленный концепт призван продемонстрировать передовые технологии и новую философию дизайна под названием Sensual Purity.