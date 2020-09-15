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Mercedes-Benz готовит к премьере водородный грузовик

В Сети появился первый тизер будущей новинки

© gorden.wagener / Instagram
Анастасия Дубина
Глава отдела дизайна Mercedes-Benz Горден Вагенер опубликовал в своей социальной сети несколько тизерных изображений, предворяющих анонс водородного грузовика. Раскрыть детали новинки, работающей на топливных элементах, компания может уже завтра.

На опубликованных изображениях представлен графический силуэт грузовика со сдвоенными задними колесами. В середине транспортного средства находятся вместительные емкости, которые, скорее всего, предназначены для хранения водорода.

По словам Гордена Вагенера, представленный концепт призван продемонстрировать передовые технологии и новую философию дизайна под названием Sensual Purity.

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Фото: Mercedes-Benz / Facebook

Еще одним анонсом от главы отдела дизайна стала ссылка на грядущую онлайн-трансляцию на YouTube-канале Daimler Trucks. Ожидается, что в ходе этого мероприятия, запланированного на 16 сентября, Mercedes-Benz представит концепт нового грузовика на топливных элементах, а также продемонстрирует развитие водородной отрасли в автомобилестроении.

В конце октября прошлого года компания Hyundai представила водородный магистральный тягач HDC-6 NEPTUNE, а также экспериментальный прицеп-рефрижератор HT Nitro ThermoTech. На их примере корейский производитель показал, каким видит будущее грузоперевозок.

Источник: gorden.wagener / Instagram, Mercedes-Benz / Facebook