Mercedes-Benz готовит к премьере водородный грузовик

На опубликованных изображениях представлен графический силуэт грузовика со сдвоенными задними колесами. В середине транспортного средства находятся вместительные емкости, которые, скорее всего, предназначены для хранения водорода.
По словам Гордена Вагенера, представленный концепт призван продемонстрировать передовые технологии и новую философию дизайна под названием Sensual Purity.
Фото: Mercedes-Benz / Facebook
Еще одним анонсом от главы отдела дизайна стала ссылка на грядущую онлайн-трансляцию на YouTube-канале Daimler Trucks. Ожидается, что в ходе этого мероприятия, запланированного на 16 сентября, Mercedes-Benz представит концепт нового грузовика на топливных элементах, а также продемонстрирует развитие водородной отрасли в автомобилестроении.
В конце октября прошлого года компания Hyundai представила водородный магистральный тягач HDC-6 NEPTUNE, а также экспериментальный прицеп-рефрижератор HT Nitro ThermoTech. На их примере корейский производитель показал, каким видит будущее грузоперевозок.