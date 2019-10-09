Новый Mercedes-Maybach GLS: первые фотографии без камуфляжа

Мировую премьеру Mercedes-Maybach GLS ожидают до конца года: наиболее вероятно, что дебют состоится в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Люксовый вседорожник будет производиться в США и станет самым дорогим массовым автомобилем, выпускаемым в этой стране.