Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:27

Новый Mercedes-Maybach GLS: первые фотографии без камуфляжа

Роскошный внедорожник попал в объектив фотошпионов в Германии

© S. Baldauf / SB-Medien / Carscoops
Люкс-версия вседорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения впервые «засвечена» без маскировки. Судя по снимкам, штутгартский конкурент Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan будет внешне отличаться от обычных GLS деталями — радиаторной решёткой с вертикальными «струнами», новыми бамперами, оформлением выхлопа, дизайном колёсных дисков и шильдиками.

Длина кузова предсерийного Mercedes-Maybach GLS идентична обычным внедорожникам нового поколения — удлинённой вставки а-ля Mercedes-Maybach S-Class нет. Вероятно, создатели люкс-версии решили, что 3137 миллиметров колёсной базы хватит, чтобы перекомпоновать семиместный салон в четырёхместный. Ожидается, что флагманский GLS получит мультиконтурные кресла с вентиляцией и массажем на втором ряду, специальные отделочные материалы, дополнительную шумоизоляцию, семидюймовые планшеты для пассажиров и четырёхзонный климат-контроль.

>
Reload
1 / 4

Фото: S. Baldauf / SB-Medien / Carscoops

Пока самый мощный GLS версии 580 оснащается четырёхлитровым 490-сильным V8 с крутящим моментом 699 Нм. Бензиновому двигателю на низких оборотах помогает электрический мотор-генератор EQ Boost, который способен кратковременно выдавать 22 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента. Известно, что для «Майбаха» Mercedes-Benz зарегистрировал индексы 600 и 680, так что под капотом топового GLS наверняка появится двенадцатицилиндровый двигатель.

Мировую премьеру Mercedes-Maybach GLS ожидают до конца года: наиболее вероятно, что дебют состоится в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Люксовый вседорожник будет производиться в США и станет самым дорогим массовым автомобилем, выпускаемым в этой стране.

Источник: carscoops.com