Двухцветная окраска Mercedes-Maybach GLS в России стоит как новый A-Class

Если клиент захочет заменить стандартные 22-дюймовые диски на 23-дюймовые, то цена составит 720 тысяч рублей. Опциональную подвеску E-Active Body Control оценили в 780 тысяч рублей, а «капитанские» кресла второго ряда – в 450 тысяч рублей. Ещё 486 тысяч придётся выложить за аудиосистему Burmester 3D. Внедорожник также можно дополнительно оснастить адаптивным круиз-контролем (60 тысяч рублей) и комфорт-пакетом обогрева (87,6 тысячи рублей).

Опционально также доступны лобовое стекло с обогревом (69,9 тысячи рублей), фаркоп (115,2 тысячи рублей), декоративные накладки на боковых дверях (52,8 тысячи рублей) и система помощи в управлении прицепом (42 тысячи рублей).