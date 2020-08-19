Двухцветная окраска Mercedes-Maybach GLS в России стоит как новый A-Class

Если клиент захочет заменить стандартные 22-дюймовые диски на 23-дюймовые, то цена составит 720 тысяч рублей. Опциональную подвеску E-Active Body Control оценили в 780 тысяч рублей, а «капитанские» кресла второго ряда – в 450 тысяч рублей. Ещё 486 тысяч придётся выложить за аудиосистему Burmester 3D. Внедорожник также можно дополнительно оснастить адаптивным круиз-контролем (60 тысяч рублей) и комфорт-пакетом обогрева (87,6 тысячи рублей).
Опционально также доступны лобовое стекло с обогревом (69,9 тысячи рублей), фаркоп (115,2 тысячи рублей), декоративные накладки на боковых дверях (52,8 тысячи рублей) и система помощи в управлении прицепом (42 тысячи рублей).
В салоне можно установить складываемые столики (216 тысяч рублей), держатели для фужеров (96 тысяч рублей), холодильник, встроенный в спинку заднего сиденья (132 тысячи рублей), термоподстаканники (25,2 тысячи рублей), а также заказать две пары беспроводных наушников для пассажиров за 48 тысяч рублей и пакет для курильщиков за 5,4 тысячи рублей. Система дистанционного открывания ворот гаража оценивается в 27 тысяч рублей.
Даже со стартовой ценой в 14,3 миллиона рублей Mercedes-Maybach GLS является вторым по цене внедорожником марки в России – дороже стоит только G-Class AMG (16,9 миллиона рублей). GLS 600 комплектуется безальтернативной 4,0-литровой «турбовосьмеркой» мощностью 557 лошадиных сил (730 Нм), оснащенной стартер-генератором EQ Boost.