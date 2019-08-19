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16:20

Компактные «Мерседесы» стали гибридами

Компания представила сразу три модели в бензин-электрической модификации

Компания Mercedes-Benz подготовила гибридные модификации сразу для трех компактных моделей: седана и хэтчбека A-класса и компактвэна B 250. Они получили к названию приставку «e» и фирменный шильдик EQ Power.

В состав силовой установки входит бензиновой турбомотор объемом 1,33 литра и мощностью 163 лошадиные силы, а также 102-сильный электродвигатель, встроенный в восьмиступенчатую трансмиссию с двумя сцеплениями. В сумме агрегаты выдают 218 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.

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Гибридный хэтчбек набирает 100 километров в час за 6,6 секунды — для семейства это самый быстрый показатель. Седан проигрывает в динамике 0,1 секунды, а компактвэн тратит на разгон больше всех — 6,8 секунды. Максимальная скорость у A 250 e и B 250 e ограничена на отметке 235 километров в час, в то время как седан может развить 240. На электротяге предельная скорость составляет 140 километров в час.

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Mercedes-Benz A250e

Емкость батареи составляет 15,6 киловатт-часа. Без подключения бензинового мотора на автомобилях можно проехать до 69 километров. Зарядка от источника постоянного тока занимает 25 минут, при подключении к источнику переменного тока время увеличивается до 1 часа 45 минут.

Впервые на автомобилях производителя ДВС не получил отдельный 12-вольтовый стартер. На новинках за запуск отвечает напрямую электромотор. Выхлоп находится сбоку по центру, а глушитель разместили в трансмиссионном тоннеле.

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Mercedes-Benz B250e

Официальная премьера новинок состоится на Франкфуртском автосалоне, однако европейские дилеры уже открыли прием заказов. Минимальная стоимость хэтчбека составляет 37 943 евро (2,74 миллиона рублей), седана — 37 300 (2,77 миллиона рублей), компактвэна — 37 663 евро (2,8 миллиона рублей). В дилерских центрах автомобили появятся до конца этого года.

В России доступны все три модели с классическими ДВС. Стоимость хэтчбека A-класса начинается от 1 790 000 рублей, седан обойдется минимум в 1 850 000 рублей, а минимальный ценник на модель B250 составляет 2 070 000 рублей.