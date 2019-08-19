Компактные «Мерседесы» стали гибридами

Емкость батареи составляет 15,6 киловатт-часа. Без подключения бензинового мотора на автомобилях можно проехать до 69 километров. Зарядка от источника постоянного тока занимает 25 минут, при подключении к источнику переменного тока время увеличивается до 1 часа 45 минут.

Впервые на автомобилях производителя ДВС не получил отдельный 12-вольтовый стартер. На новинках за запуск отвечает напрямую электромотор. Выхлоп находится сбоку по центру, а глушитель разместили в трансмиссионном тоннеле.