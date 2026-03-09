Mercedes показал интерьер совершенно новой модели AMG

Главной доминантой передней панели станет единый блок, в котором скомпонованы виртуальные приборы (10,25 дюйма), тачскрин медиасистемы (14 дюймов), а также развлекательный экран (14 дюймов), которым будет пользоваться передний пассажир.

В качестве акцентов авторы салона применили неприкрытый углепластик, эффектную интерьерную подсветку и стильные дефлекторы вентиляции. Особая гордость — двухсекционная электрохромная панорамная крыша, где можно регулировать прозрачность каждой секции.