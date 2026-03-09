Mercedes показал интерьер совершенно новой модели AMG
Главной доминантой передней панели станет единый блок, в котором скомпонованы виртуальные приборы (10,25 дюйма), тачскрин медиасистемы (14 дюймов), а также развлекательный экран (14 дюймов), которым будет пользоваться передний пассажир.
В качестве акцентов авторы салона применили неприкрытый углепластик, эффектную интерьерную подсветку и стильные дефлекторы вентиляции. Особая гордость — двухсекционная электрохромная панорамная крыша, где можно регулировать прозрачность каждой секции.
Под ступицами рулевого колеса установлены вращающиеся рукоятки: в них встроены небольшие дисплеи, где отображаются выбранные водителем ездовые настройки. Сам руль имеет стандартную форму, хотя многие ожидали, что компания применит штурвал.
Mercedes-Benz грозит обновить свой модельный ряд. В текущем году запланирована презентация 16 моделей, притом масштабное обновление модельного ряда происходит на фоне непростых финансовых результатов.