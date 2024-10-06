В Москве продают Mercedes W140 из Гаража особого назначения

Первые заводские бронированные W140 появились в феврале 1992 года, но то были седаны обычного размера — удлинённый «Пульман» появился существенно позже, причем его производство началось раньше, чем небронированных машин. Однако этот автомобиль создан в мастерской Trasco Bremen, так как класс баллистической защиты у него ниже. Первым собственником и заказчиком была российская спецслужба, затем стретч списали в частные руки, и сейчас W140 продает частник.

Броневики W140 Pullman — такое имя могли носить только заводские лимузины —