В Москве продают Mercedes W140 из Гаража особого назначения

В Москве продают Mercedes W140 из Гаража особого назначенияАутентичный бронированный лимузин готов к очередной смене собственника
Первые заводские бронированные W140 появились в феврале 1992 года, но то были седаны обычного размера — удлинённый «Пульман» появился существенно позже, причем его производство началось раньше, чем небронированных машин. Однако этот автомобиль создан в мастерской Trasco Bremen, так как класс баллистической защиты у него ниже. Первым собственником и заказчиком была российская спецслужба, затем стретч списали в частные руки, и сейчас W140 продает частник.
Броневики W140 Pullman — такое имя могли носить только заводские лимузины —
За хорошо сохранившийся оригинальный двухцветный бронированный автомобиль хотят выручить 24,5 миллиона рублей. По сравнению с обычным седаном габаритная длина увеличена на полметра за счёт вставки с перегородкой. Салон рассчитан на четверых и по меркам начала 1990-х роскошен: есть телевизор, раздельный климат-контроль, электрорегулировки, выдвижные подстаканники и многое другое.
Цена лимузина велика, ведь год назад аналогичный бронированный «шестисотый» из Гаража особого назначения с похожим пробегом продавали за шесть миллионов рублей. Два года назад бывший W140 первого президента Казахстана и вовсе продали в эквивалент четырех миллионов рублей.