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Опубликовано 06 октября 2024, 20:40
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В Москве продают Mercedes W140 из Гаража особого назначения

Аутентичный бронированный лимузин готов к очередной смене собственника
В Москве продают Mercedes W140 из Гаража особого назначения. На сайте бесплатных объявлений появился пуленепробиваемый удлинённый «шестисотый». Речь идёт о Mercedes-Benz C-Class W140, списанном из подразделения Федеральной службы охраны. Продавец утверждает, что автомобиль сделан по спецзаказу, защищён по баллистическому классу B5 и полностью обслужен, а на одометре с 1993 года всего 99 тысяч километров.
В Москве продают Mercedes W140 из Гаража особого назначения
© Auto.ru
Сергей Ильин
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Первые заводские бронированные W140 появились в феврале 1992 года, но то были седаны обычного размера — удлинённый «Пульман» появился существенно позже, причем его производство началось раньше, чем небронированных машин. Однако этот автомобиль создан в мастерской Trasco Bremen, так как класс баллистической защиты у него ниже. Первым собственником и заказчиком была российская спецслужба, затем стретч списали в частные руки, и сейчас W140 продает частник.

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© Auto.ru

За хорошо сохранившийся оригинальный двухцветный бронированный автомобиль хотят выручить 24,5 миллиона рублей. По сравнению с обычным седаном габаритная длина увеличена на полметра за счёт вставки с перегородкой. Салон рассчитан на четверых и по меркам начала 1990-х роскошен: есть телевизор, раздельный климат-контроль, электрорегулировки, выдвижные подстаканники и многое другое.

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Цена лимузина велика, ведь год назад аналогичный бронированный «шестисотый» из Гаража особого назначения с похожим пробегом продавали за шесть миллионов рублей. Два года назад бывший W140 первого президента Казахстана и вовсе продали в эквивалент четырех миллионов рублей.

Источник:Auto.ru
Автор:Сергей Ильин
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#Mercedes-Benz
#S-Class