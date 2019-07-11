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15:36

В России отзывают автомобили Mercedes-Benz с трещинами

Дефект был выявлен у трех моделей

Пресс-служба Росстандарта объявила об отзыве 54 экземпляров моделей C-Class, E-Class и GLK, которые были проданы на российском рынке в 2016-2018 годах.
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Выяснилось, что в этих автомобилях на стопорной гайке рулевого механизма могут появиться трещины. Из-за этого гайка может разломиться и заблокировать руль под воздействием сильных боковых сил. В сервисных центрах машины проверят и, при необходимости, бесплатно заменят электроусилитель рулевого управления.

Это уже вторая сервисная кампания, о которой объявили в четверг, 11 июля. Ранее стало известно об отзыве 145 кабриолетов Bentley Continental GT 2018-2019 годов. Причиной стало низкое напряжение АКБ, которое может привести к отказу блока переключателей центральной консоли.

Источник: Росстандарт
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