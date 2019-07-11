В России отзывают автомобили Mercedes-Benz с трещинами

Выяснилось, что в этих автомобилях на стопорной гайке рулевого механизма могут появиться трещины. Из-за этого гайка может разломиться и заблокировать руль под воздействием сильных боковых сил. В сервисных центрах машины проверят и, при необходимости, бесплатно заменят электроусилитель рулевого управления.