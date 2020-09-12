Результаты продаж кроссоверов по всему миру говорят о том, что сегодня они являются наиболее востребованными у покупателей автомобилями. Это уже привело к тому, что многие марки стали понемногу уменьшать ассортимент предлагаемых легковых моделей или вовсе снимать классические трёхобъёмники с производства. Однако Mercedes-Benz не планирует сокращать линейку седанов: как сообщил в интервью изданию Cars Guide глава марки Ола Каллениус, в люксовом сегменте седаны были и остаются «весьма актуальными». На сегодняшний день вседорожники составляют лишь треть глобальных продаж Mercedes-Benz.