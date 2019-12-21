Mercedes-Benz оштрафовали на 13 миллионов долларов

Чиновники утверждают, что американский офис «Мерседеса» как минимум две отзывных кампании запустил с задержкой, несвоевременно уведомил владельцев автомобилей о выходе нескольких кампаний, а также с опозданием предоставил сведения в Национальное управление по безопасности дорожного движения США. В соответствии с условиями мирового соглашения, немецкий автопроизводитель заплатит за свои ошибки 13 миллионов долларов и вдобавок может получить ещё один штраф размером в семь миллионов в том случае, если не выполнит все пункты соглашения. В течение года Mercedes-Benz USA будет встречаться с представителями NHTSA по итогам каждого квартала, чтобы обсуждать актуальную ситуацию с отзывными кампаниями.