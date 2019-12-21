Mercedes-Benz оштрафовали на 13 миллионов долларов

Национальное управление по безопасности дорожного движения США спустя год завершило расследование в отношении американского представительства Mercedes-Benz. Офис немецкой марки признали виновным в несвоевременном информировании клиентов и властей касательно отзывных кампаний. Как сообщает Reuters, в Mercedes-Benz USA отметили, что любые ошибочные действия сотрудников были непреднамеренными, однако в представительстве решили всё же согласиться с требованиями и добровольно выплатить все штрафы. Претензии NHTSA касаются 1,4 миллиона проданных в США автомобилей.
Чиновники утверждают, что американский офис «Мерседеса» как минимум две отзывных кампании запустил с задержкой, несвоевременно уведомил владельцев автомобилей о выходе нескольких кампаний, а также с опозданием предоставил сведения в Национальное управление по безопасности дорожного движения США. В соответствии с условиями мирового соглашения, немецкий автопроизводитель заплатит за свои ошибки 13 миллионов долларов и вдобавок может получить ещё один штраф размером в семь миллионов в том случае, если не выполнит все пункты соглашения. В течение года Mercedes-Benz USA будет встречаться с представителями NHTSA по итогам каждого квартала, чтобы обсуждать актуальную ситуацию с отзывными кампаниями.