В России Mercedes-Benz снова отзовет пикапы из-за ошибки в инструкции

Помимо этого, на некоторых автомобилях с блокировкой дифференциала заднего моста в руководстве указали, что после активации блокировки работа системы ESP значительно снижается. На самом же деле, при заблокированном дифференциале система курсовой устойчивости отключается полностью.

Владельцам пикапов с некорректными руководствами по эксплуатации нужно приехать в сервис, чтобы сотрудники заменили «мануалы» для их автомобилей. Представители компании уведомят водителей по телефону или СМС. Также можно самостоятельно записаться на ремонт, предварительно сверившись со списком VIN-номеров.