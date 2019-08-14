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13:17

В России Mercedes-Benz снова отзовет пикапы из-за ошибки в инструкции

Производитель отправит к дилерам еще 944 автомобиля

В России под отзыв попали 944 пикапа Mercedes-Benz X-Class. Производитель обнаружил, что в руководстве по эксплуатации этих автомобилей есть несколько неточностей. Из-за ошибок в инструкции машины уже отзывались.

Например, на пикапах с кунгом может возникнуть перегрузка крыши — в руководстве прописано, какие максимальные нагрузки допустимы, однако там нет информации о том, что суммарная нагрузка должна быть меньше, чем сумма отдельных значений. Если превысить максимальную нагрузку, может перестать корректно работать система курсовой устойчивости ESP. Вследствие этого возникает риск плохой управляемости и заноса.

Помимо этого, на некоторых автомобилях с блокировкой дифференциала заднего моста в руководстве указали, что после активации блокировки работа системы ESP значительно снижается. На самом же деле, при заблокированном дифференциале система курсовой устойчивости отключается полностью.

Владельцам пикапов с некорректными руководствами по эксплуатации нужно приехать в сервис, чтобы сотрудники заменили «мануалы» для их автомобилей. Представители компании уведомят водителей по телефону или СМС. Также можно самостоятельно записаться на ремонт, предварительно сверившись со списком VIN-номеров.

В сервисе автомобилям заменят руководства по эксплуатации и при необходимости отдельно заменят инструкцию для кунга и обновят электронное руководство. Все работы в рамках отзывной кампании будут проведены бесплатно.

В начале августа под отзыв уже попадали 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class, у которых также обнаружили неточности в руководстве по эксплуатации, которые могли привести к поломке фаркопа. Тогда в памятке был указан слишком высокий момент затяжки болтов.