В России Mercedes-Benz снова отзовет пикапы из-за ошибки в инструкции

Например, на пикапах с кунгом может возникнуть перегрузка крыши — в руководстве прописано, какие максимальные нагрузки допустимы, однако там нет информации о том, что суммарная нагрузка должна быть меньше, чем сумма отдельных значений. Если превысить максимальную нагрузку, может перестать корректно работать система курсовой устойчивости ESP. Вследствие этого возникает риск плохой управляемости и заноса.
Помимо этого, на некоторых автомобилях с блокировкой дифференциала заднего моста в руководстве указали, что после активации блокировки работа системы ESP значительно снижается. На самом же деле, при заблокированном дифференциале система курсовой устойчивости отключается полностью.
Владельцам пикапов с некорректными руководствами по эксплуатации нужно приехать в сервис, чтобы сотрудники заменили «мануалы» для их автомобилей. Представители компании уведомят водителей по телефону или СМС. Также можно самостоятельно записаться на ремонт, предварительно сверившись со списком VIN-номеров.
В сервисе автомобилям заменят руководства по эксплуатации и при необходимости отдельно заменят инструкцию для кунга и обновят электронное руководство. Все работы в рамках отзывной кампании будут проведены бесплатно.
В начале августа под отзыв уже попадали 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class, у которых также обнаружили неточности в руководстве по эксплуатации, которые могли привести к поломке фаркопа. Тогда в памятке был указан слишком высокий момент затяжки болтов.