Копию Mercedes-Benz по прозвищу «Красная свинья» продадут на аукционе

Впрочем, оригинальной «Красной Свиньи» нет даже в заводской коллекции Mercedes-Benz: автомобиль экипажа-победителя суточного марафона 1971 года не сохранился, а единственный из пяти построенных и доживших до наших дней экземпляров Rote Sau выставлен в музее Mobilia Auto Kyla в Финляндии.