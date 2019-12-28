Копию Mercedes-Benz по прозвищу «Красная свинья» продадут на аукционе

В основе копии «Красной свиньи» — седан Mercedes-Benz 300 SEL 1969 года. Немецкие реставраторы заменили автоматическую коробку передач на шестиступенчатую «механику», убрали бампера, увеличили колею, занизили подвеску, установили расширители на крыльях и дополнительную светотехнику. В салоне штатные кресла уступили место спортивным сиденьям с четырёхточечными ремнями безопасности, кузов усилили специальным каркасом.
Фото: RM Sotheby's
Прозвище «Красная Свинья» Mercedes-Benz 300 SEL получил за яркую ливрею, огромные габариты и неповторотливость. В шоссейно-кольцевых гонках 1970-х представительскому седану противостояли малолитражные Alfa Romeo, Citroen, BMW и Ford. В 1971 году «Красной Свинье» удалось выиграть в своём классе марафон «24 часа Спа-Франкоршам» и финишировать на второй позиции в общем зачёте.
В отличие от настоящего Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG с форсированным до 426 лошадиных сил 6,8-литровым двигателем, гоночной топливной системой и модернизированным зажиганием, копия довольствуется обычным 6,3-литровым «атмосферником» V8 M100 мощностью 250 лошадиных сил. Кроме того, реплика отличается более «гражданским» интерьером.
Фото: RM Sotheby's
Впрочем, оригинальной «Красной Свиньи» нет даже в заводской коллекции Mercedes-Benz: автомобиль экипажа-победителя суточного марафона 1971 года не сохранился, а единственный из пяти построенных и доживших до наших дней экземпляров Rote Sau выставлен в музее Mobilia Auto Kyla в Финляндии.
С момента постройки реплика Rote Sau проехала менее 800 километров. Первым владельцем эксклюзивного седана стал южкокорейский предприниматель Джеймс Гу Ким. Торги RM Sotheby's пройдут пятого ферваля 2020 года. Аукционный дом воздержался от прогнозов возможной цены лота.