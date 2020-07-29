Mercedes-Benz показал проекционный дисплей нового S-Class с дополненной реальностью

Дисплей AR-HUD выводит данные на лобовое стекло, используя для отображения область, аналогичную 77-дюймовому телевизору. Система показывает текущую скорость, действующий на отрезке лимит, подсвечивает границы полосы и предупреждает о повороте дополнительными стрелками-указателями.
Экран «считывает» данные о других транспортных средствах на дороге, отмечая их габариты и безопасную дистанцию, а также взаимодействует с навигатором, отображая расстояние до конца маршрута. При приближении к конечной точке пути на дисплее появляется пин-метка.
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Такой дисплей станет «топовым» для нового S-Class; в качестве альтернативы предложат другой – тоже проекционный, но с урезанными функциями. В салоне флагмана появится новая система MBUX с раздельными экранами мультимедийки и приборной панели, использующая технологии машинного обучения. Еще три дисплея можно будет установить для второго ряда.
Ранее штутгартская компания анонсировала фронтальные подушки безопасности для задних пассажиров, которые способны защитить от лобового столкновения. Эйрбеги установят в спинки передних сидений.