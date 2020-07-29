Mercedes-Benz показал проекционный дисплей нового S-Class с дополненной реальностью

Такой дисплей станет «топовым» для нового S-Class; в качестве альтернативы предложат другой – тоже проекционный, но с урезанными функциями. В салоне флагмана появится новая система MBUX с раздельными экранами мультимедийки и приборной панели, использующая технологии машинного обучения. Еще три дисплея можно будет установить для второго ряда.

Ранее штутгартская компания анонсировала фронтальные подушки безопасности для задних пассажиров, которые способны защитить от лобового столкновения. Эйрбеги установят в спинки передних сидений.