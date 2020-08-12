Mercedes-Benz S600 легенды баскетбола пустят с молотка

Автомобиль окрашен в цвет Green Black Metallic, оснащён 18-дюймовыми хромированными дисками и кастомным двойным выхлопом от Lorinser. В движение S600 приводит 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 389 лошадиных сил сил. За 24 года «Мерседес» проехал более 252,6 тысячи километров.
S-Class W140 выпускался с 1991 по 1998 год, и, помимо мотора V12, комплектовался шести- и восьмицилиндровыми агрегатами.
Mercedes-Benz S600 засветился в 10-серийном документальном фильме «Последний танец» 2020 года, который рассказывает о Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллс» 1990-х годов. В одной из сцен баскетболист уезжает на этом автомобилей от репортёров, данимающих его вопросами о предстоящем завершении карьеры в НБА.
Автомобильный клуб Беверли-Хиллз также готов предоставить документы, подтверждающие, что Джордан был владельцем этой машины.
Помимо Mercedes-Benz S600 в разное время Майкл Джордан владел Ferrari 550 Maranello, Ferrari 512 TR и Ferrari 599 GTB Fiorano, несколькими Corvette ZR-1,Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition, и Mercedes-Benz SL55 AMG, Bentley Continental GT, Aston Martin DB7 Vantage Volante и DB9 Volante, а также кабриолетом Porsche 911 Turbo Slant Nose.