Mercedes-Benz S600 легенды баскетбола пустят с молотка

Автомобиль окрашен в цвет Green Black Metallic, оснащён 18-дюймовыми хромированными дисками и кастомным двойным выхлопом от Lorinser. В движение S600 приводит 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 389 лошадиных сил сил. За 24 года «Мерседес» проехал более 252,6 тысячи километров.

S-Class W140 выпускался с 1991 по 1998 год, и, помимо мотора V12, комплектовался шести- и восьмицилиндровыми агрегатами.