Mercedes впервые за 52 года стал «Автомобилем года»

После провала электромобилей EQS и EQE руководство немецкой марки сделало оргвыводы. Отдельное семейство EQ было отправлено на заслуженный покой: спорные, нарочито обтекаемые кузова оказались тупиковой ветвью.

Вопреки традициям, новый язык дизайна показали не на примере флагманов: стиль перспективных Mercedes-Benz продвигает самая доступная модель! От А-Класса знамя перешло CLA, и в одном семействе по сути уместили два.

Под одним именем выпускаются и топливные, и электрические модификации. Больше никаких EQA: «батарейный» вариант называется CLA with EQ Technology. Унификация означает компромиссы по архитектуре, общую внешность и салоны.

По габаритам Mercedes-Benz CLA третьего поколения догнал Tesla Model 3. При смене генераций колёсная база была растянута на шесть сантиметров, а длина/ширина/высота увеличились на 35/25/29 миллиметров соответственно.