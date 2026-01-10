Новости
Mercedes впервые за 52 года стал «Автомобилем года»

В Брюсселе огласили результаты европейского конкурса «Автомобиль года 2026» (Car of the Year 2026).
В Европе выбрали «Автомобиль 2026 года». Предыдущее «золото» марка Mercedes-Benz брала 52 года назад — в 1974 году, когда престижную награду вручили седану Mercedes-Benz 450 SE/SEL. Нынешний обладатель награды — новейший Mercedes-Benz CLA, чья премьера состоялась минувшей весной.
© Mercedes-Benz
Алексей Кованов
После провала электромобилей EQS и EQE руководство немецкой марки сделало оргвыводы. Отдельное семейство EQ было отправлено на заслуженный покой: спорные, нарочито обтекаемые кузова оказались тупиковой ветвью.

Вопреки традициям, новый язык дизайна показали не на примере флагманов: стиль перспективных Mercedes-Benz продвигает самая доступная модель! От А-Класса знамя перешло CLA, и в одном семействе по сути уместили два.

Под одним именем выпускаются и топливные, и электрические модификации. Больше никаких EQA: «батарейный» вариант называется CLA with EQ Technology. Унификация означает компромиссы по архитектуре, общую внешность и салоны.

По габаритам Mercedes-Benz CLA третьего поколения догнал Tesla Model 3. При смене генераций колёсная база была растянута на шесть сантиметров, а длина/ширина/высота увеличились на 35/25/29 миллиметров соответственно.

Ранее стало известно, что компанию Mercedes-Benz покидает дизайнер Горден Вагенер. Он заведовал дизайном «Мерседесов» более четверти века подряд — с 1999 года.

В списке первых работ Вагенера значатся внедорожники R, ML и GL, а позднее стилисту поручили разработать оформление автомобилей A-, B-, C-, E-, CLK- и CLS-классов. Ещё одно значимое творение — новая генерация «Гелендвагенов».