Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве

Пульс

Конкурент «Панамеры» от Mercedes-AMG: первая фотография

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5 марта 2018

Издание Carscoops раскрыло внешний вид новой модели Mercedes-AMG, которая поборется за покупателей с Porsche Panamera. Новинка получит решетку радиатора «Панамерикана» в стиле классической модели 300SL, карбон-керамические тормозные диски и задний спойлер.

[Какие машины мы ждем в 2018 году](https://motor.ru/selector/glavnyeprem2018.htm)

Какие машины мы ждем в 2018 году

По предварительной информации, новинку назовут Mercedes-AMG GT4. Она будет оснащаться гибридной силовой установкой на базе четырехлитровой «битурбовосьмерки». Ее отдача может превысить 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

В середине февраля главный исполнительный директор Mercedes-AMG Тобиас Моерс опубликовал в своем твиттере фотографию тестовых прототипов GT4 и сообщил, что команда инженеров приступает к финальным тестам машины.

Предвестником серийного GT4 стал прототип AMG GT Concept, представленный весной прошлого года. Автомобиль оснащался 805-сильной гибридной установкой и мог разгоняться до ста километров в час менее чем за три секунды. Большая часть элементов кузова концепт-кара, включая диффузор, спойлер и боковые юбки, была изготовлена из углеродного волокна.

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