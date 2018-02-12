Mercedes-AMG приступил к финальным тестам конкурента «Панамеры»

Компания Mercedes-AMG приступила к финальным испытаниям четырехдверки AMG GT, которая станет конкурентом Porsche Panamera. Об этом в «Инстаграме» сообщил главный исполнительный директор марки Тобиас Моерс.

«Совсем скоро мы поприветствуем нового члена семейства AMG GT. А пока, в преддверии мировой премьеры, я и моя команда приступаем к финальным тестам», — написал Моерс.

Ранее в интернете появились фотографии, на которых тестовый прототип Mercedes-AMG GT4 запечатлен с минимальным камуфляжем. Судя по снимкам, стилистически новинка повторит прототип AMG GT Concept, который дебютировал в марте 2017 года на автосалоне в Женеве.

По предварительной информации, Mercedes-AMG GT4 появится в 2019 году. Для машины будет доступна только гибридная силовая установка, в основе которой будет лежать турбомотор 4.0 V8. Суммарная отдача составит более 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Концепт-кар AMG GT Concept, оснащенный таким же двигателем, мог разгоняться до «сотни» менее чем за три секунды.

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