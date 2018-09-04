Mercedes-Benz раскрыл первый электрический кроссовер

Габаритная длина электрического кроссовера составляет 4761 миллиметр, ширина – 1884 миллиметра, высота – 1624 миллиметра, а размер колесной базы достигает 2873 миллиметров. Таким образом, автомобиль получился на 105 миллиметров длиннее, на шесть миллиметров уже и на 15 миллиметров ниже модели GLC. Расстояние между осями у двух автомобилей одинаковое. При этом электрокар весит почти на полтонны больше топового 510-сильного GLC 63 S – 2,42 тонны.