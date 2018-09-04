Mercedes-Benz раскрыл первый электрический кроссовер

Габаритная длина электрического кроссовера составляет 4761 миллиметр, ширина – 1884 миллиметра, высота – 1624 миллиметра, а размер колесной базы достигает 2873 миллиметров. Таким образом, автомобиль получился на 105 миллиметров длиннее, на шесть миллиметров уже и на 15 миллиметров ниже модели GLC. Расстояние между осями у двух автомобилей одинаковое. При этом электрокар весит почти на полтонны больше топового 510-сильного GLC 63 S – 2,42 тонны.
Новинка оснащена двумя электромоторами – по одному на передней и задней оси. Их суммарная мощность составляет 408 лошадиных сил (300 киловатт), а максимальный крутящий момент равен 765 Нм. Двигатели питаются от комплекта литий-ионных батарей емкостью 80 киловатт-часов, масса которой составляет 650 килограммов. Он расположен в полу между осями.
С нуля до «сотни» электрокроссовер может ускоряться за 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 180 километрах в час.
Запас хода Mercedes-Benz EQC – около 450 километров (в компании отмечают, что показатели пока «предварительные»). Расход электроэнергии в смешанном цикле составляет 22,2 киловатт-часа на 100 километров пробега. В зависимости от типа и мощности зарядочной станции за 40 минут батареи можно «заправить» на 10-80 процентов.
Кроссовер оснащен системой рекуперации энергии при торможении, эффективность работы которой меняется подрулевыми лепестками. Всего предусмотрено пять режимов – от автоматического до максимально эффективного, в котором даже не требуется нажатие на педаль тормоза (автомобиль сразу же начнет быстро замедляться при отпускании акселератора).
При этом электроника будет подсказывать водителю наиболее эффективный стиль вождения, рассчитанный на данных с навигационной системы (повороты, перекрестки и уклон дороги), считанных знаках ограничения скорости и расстояния до автомобилей на маршруте впереди. Например, на проекционный дисплей будет выведена рекомендация убрать ногу с педали газа, если скоро дорога пойдет под уклон.
Помимо этого, кроссовер получит мультимедийную систему MBUX с функцией голосового управления, электронную приборную панель, функцию удаленного запуска климат-контроля и возможность подзарядки на практически любых станциях вне зависимости от владеющей ими компании. Для этого планируется использовать единый аккаунт системы Mercedes me Charge, с которого и будет производиться оплата.
Кроме того, машина получит доступ на сеть станций быстрой подзарядки IONITY, которую совместно развивают BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi и Porsche. К 2020 году в Европе появятся около 400 станций этой сети. Также для модели подготовлена собственная домашняя стация подзарядки.
Сборка Mercedes-Benz EQC будет развернута на заводе в Бремене, где выпускают С-Class и GLC. В серию новинку запустят в следующем году.