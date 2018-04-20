Сервисная акция затронет модели A-, B-, С-, CLA, а также кроссоверы GLA и GLC

Пульс

Mercedes-Benz отзовет в России 25 тысяч автомобилей

08065d58bfc825a0d1a344be491d19368a5d5cc8
20 апреля 2018

Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 24 763 автомобилей A-, B-, С-, CLA, а также кроссоверов GLA и GLC, проданных в период с 2014 по 2017 год. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

[Какими бывают причины для отзыва автомобилей](https://motor.ru/selector/recall-1.htm)

Какими бывают причины для отзыва автомобилей

Причиной отзыва называется возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. Владельцам машин рекомендуется предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр. При этом не сообщается, какие именно будут проведены работы.

Список VIN-номеров машин, попадающих под отзыв, опубликован на сайте «Росстандарта».

Последнюю отзывную кампанию Mercedes-Benz провел в конце марта текущего года. Под нее покапали 72 машины семейств C- и S-класса, а также кроссоверы GLC. Причиной стало «несоответствие соотношения смеси газообразователя» в пиропатронах натяжителей передних ремней безопасности.

Я все исправлю!

Какие машины отзывали в России из-за дефектов

Новости по теме
23 марта 2018
«Мерседес» объявил вторую отзывную кампанию в России за два дня
23 января 2018
В России отремонтируют почти семь тысяч «Мерседесов»
13 октября 2017
«Мерседес» отзовет в РФ 15 000 фургонов с «неадекватной» приборкой
19 июля 2017
«Мерседес» отзовет три миллиона дизельных машин