Mercedes-Benz сохранит двигатель V12 на новом S-Class

Слухи о полном отказе Mercedes-Benz от двигателя V12 усилились после дебюта Mercedes-Maybach GLS 600 с V-образной «восьмеркой». Издание GTSpirit уточнило у главы Daimler перспективы двенадцатицилиндровых моторов на автосалоне в Гуанчжоу, и Каллениус подчеркнул, что по крайней мере в гамме нового S-класса легендарный силовой агрегат сохранится.

В прошлом году глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс заявил, что на моделях AMG V12 больше не появится, так что вероятно, двенадцатицилиндровый двигатель останется на только на «шестисотом» и линейке Mercedes-Maybach. Подробности о новом агрегате неизвестны: возможно, инженеры Daimler электрифицировали текущий мотор M279, но не исключен вариант разработки нового двигателя на основе четырехлитрового V8.