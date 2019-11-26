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18:57

Mercedes-Benz сохранит двигатель V12 на новом S-Class

Топовый мотор останется в гамме модели следующего поколения

© Mercedes-Benz
Генеральный директор концерна Daimler Ола Каллениус подтвердил возвращение двигателя V12 на следующем поколении S-Class. Мотористам марки удалось адаптировать агрегат под новые экологические стандарты, и Mercedes-Benz S 600 в кузове W223 сохранит культовую силовую установку.

Слухи о полном отказе Mercedes-Benz от двигателя V12 усилились после дебюта Mercedes-Maybach GLS 600 с V-образной «восьмеркой». Издание GTSpirit уточнило у главы Daimler перспективы двенадцатицилиндровых моторов на автосалоне в Гуанчжоу, и Каллениус подчеркнул, что по крайней мере в гамме нового S-класса легендарный силовой агрегат сохранится.

В прошлом году глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс заявил, что на моделях AMG V12 больше не появится, так что вероятно, двенадцатицилиндровый двигатель останется на только на «шестисотом» и линейке Mercedes-Maybach. Подробности о новом агрегате неизвестны: возможно, инженеры Daimler электрифицировали текущий мотор M279, но не исключен вариант разработки нового двигателя на основе четырехлитрового V8.

Ола Каллениус дал понять, что на Mercedes-Maybach GLS двенадцатицилиндрового двигателя не будет. В тоже время в концерне не исключают появления шестицилиндровой версии роскошного вседорожника.

Вероятно, дебют Mercedes-Benz S-Class нового поколения состоится в 2020 году. Премьера топ-версий Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach состоится не ранее 2021 года. Судя по шпионским фотографиям и данным инсайдеров, флагманский седан получит огромный планшет мультимедийной системы, перейдёт на гибридные силовые установки и обзаведётся автопилотом третьего уровня.

Источник: GTSpirit